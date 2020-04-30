Çeltik ithalatında tarife kontenjanı dönemi 1 ay uzatıldı

Çeltik ithalatında, 31 Mayıs'ta sona ermesi gereken 100 bin ton başına uygulanacak yüzde sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı dönemi 30 Haziran'a uzatıldı.

Çeltik ithalatında, 31 Mayıs'ta sona ermesi gereken 100 bin ton başına uygulanacak yüzde sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı dönemi 30 Haziran'a uzatıldı. Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, çeltik ithalatında daha önce 100 bin ton başına uygulanan yüzde sıfır gümrük vergisi oranının tarife kontenjanı dönem sonu 31 Mayıs'tan 30 Haziran 2020'ye uzatıldı. Ayrıca, çeltik ithalatında Ticaret Bakanlığınca düzenlenen ithal lisansların geçerlilik süresi de 31 Mayıs'tan 30 Haziran 2020'ye ötelendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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