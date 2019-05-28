Çeltik Jandarma Komutanlığından şehit ailelerine iftar
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Konya'nın Çeltik ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı, düzenlediği iftar programıyla şehit aileleriyle buluştu.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:53 Kaynak: İHA
'nın Çeltik
ilçesinde, İlçe Jandarma
Komutanlığı, düzenlediği iftar programıyla şehit aileleriyle buluştu.
Çeltik İlçe Jandarma Komutanlığı, Çeltik merkez ve Gökpınar
Mahallesindeki şehit ailelerine yönelik bir iftar programı düzenledi. Jandarma Komutanlığı binasında gerçekleşen iftar programına şehit aileleri, jandarma rütbeli personeli erbaş ve erler katılarak bir arada iftar yaptı. İftar sonrasında jandarma personeli ve şehit aileleri arasındaki yapılan söyleşide duygulu anlar yaşandı. - KONYA
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