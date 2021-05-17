Çeltik tarlasından Beşiktaş'a destek

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki pirinç tarlasında çalışan gençler, Beşiktaş bayrağını açarak kutlama yaptılar.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 16. lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Hakkari'de de sevinçle karşılandı.
Çeltik tarlasında çalışan taraftarlar, Beşiktaş bayrağını açarak sevinçlerini dile getirdiler. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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