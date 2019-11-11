Son Dakika Haberleri: Çeltik'te fidanlar toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Çeltik'te fidanlar toprakla buluştu

Çeltik'te fidanlar toprakla buluştu

6 saat önce

Konya'nın Çeltik ilçesinde 'Geleceğe nefes' kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Çeltik'te fidanlar toprakla buluştu, System.String[]

Konya'nın Çeltik ilçesinde 'Geleceğe nefes' kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluştu.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Geleceğe nefes' sloganıyla Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak ve çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla 81 ilde aynı anda başlatılan 11 milyon ağaç dikme programı kapsamında, Çeltik ilçesi Adakasım Mahallesinde, dağıtılan fidanlar toprakla buluştu. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkan Vekili Cumali Erdoğmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Altunkalem, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:00:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeltik'te fidanlar toprakla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]