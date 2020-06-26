Çeltik üreticileri Osmancık'ta buluştu - Son Dakika

Çeltik üreticileri Osmancık'ta buluştu

Çeltiğin babası olarak tanınan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çeltik Bölüm Başkanı Dr. Halil Sürek, Osmancık'ta çeltik üreticileri ile buluştu.

Çeltiğin babası olarak tanınan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çeltik Bölüm Başkanı Dr. Halil Sürek, Osmancık'ta çeltik üreticileri ile buluştu. Çeltikte yabancı ot, zirai ilaç denemesi tarla gününde üreticilerle bir araya gelen Sürek, mücadele yöntemlerini anlattı.

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Çorum'un Osmancık ilçesinde 'Çeltikte Yabancı Ot, Zirai İlaç Denemesi Tarla Günü' düzenlendi. Tarla gününde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çeltik Bölüm Başkanı Dr. Halil Sürek ve Agrobest Grup Tarım İlaçları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Demirci, Osmancık, Boyabat ve bölgede çeltik tarımı ile uğraşan çok sayıda üreticiye çeltik çeşitlerinde yabancı ot mücadelesiyle ilgili bilgiler sundu, 'Pablo' adındaki bitki koruma ürününün kullanım şeklini anlattı. Önemli hususların paylaşıldığı tarla gününde çeltik üreticileri, adını bilmedikleri bir yabani ottan mustarip olduklarını belirtirken, çeltik üretiminde önemli bir gelişme sağlayan Osmancık 97 pirinç çeşidini geliştiren Dr. Halil Sürek ve Dr. Mehmet Demirci, ottan örnekler aldı.


'Yabani otun kimliği tespit edilecek'


Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin gözetildiği buluşmada Dr. Mehmet Demirci, çeltik üreticilerinin adını bilmediği yabani otu inceleyerek "Eskiden dip otları dediğimiz çeltiğin diz boyu olduğu ama aşagısında halı varmış izlenimi bırakan, çeltiğin neredeyse dibinde azot, fosfor, potasyum, kükürt gibi maddeleri sömürürdü, bu yabani ot da ona benziyor. Biz bu otun kimliğini teşhis edeceğiz. Kimliğini teşhis ettikten sonra sizlere bilgi göndereceğiz. "dedi. - ÇORUM

Trakya Bölgesi, Osmancık, Çeltik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

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