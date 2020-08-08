Çeltik üreticilerinden İpsala Kaymakamı Güngör'ü ziyaret etti - Son Dakika

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar ve çeltik üreticileri, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Balcılar, kaymakamlıktaki ziyarette Güngör'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarete gelemeyen çeltik üreticilerinin selamını ileten Balcılar, "İlçemizin kalkınması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Çeltik üreticileri olarak ilçemizin gelişmesi için verilecek göreve hazırız. Size de yeni görevinizde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güngör de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ziyarette, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Önalan ve İpsala Genç İşadamları Derneği Başkanı Sayın Hasan Yavaş da yer aldı.

Bu arada, Yenikarpuzlu Belde Belediye Başkanı Ufuk Atalay, İpsala Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Suat Batı da Güngör'ü makamında ziyaret etti.