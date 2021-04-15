Çeltik üreticisi TMO'nin alımlarda rutubet oranını yükseltmesini istiyor - Son Dakika

Toprak Mahsulleri Ofisinin üreticinin elindeki çeltiği alma kararı Manyaslı çeltik üreticisi tarafından memnuniyetle karşılanırken, TMO'nin çeltikte aradığı rutubet kriterini yükseltmesi istendi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin üreticinin elinde bulunan çeltiği alma kararı almasını değerlendiren Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, kararı olumlu bulduklarını, ancak Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığı ve alacağı çeltikte rutubet oranını 15 olarak kabul ettiğini, şu anda depolarda ki çeltiğin rutubet oranın 16 olduğunu söyleyerek "Şimdi TMO'nin çeltiğini alması için, çeltiği depoda ki çuvallardan boşaltacaksın, kurutma makinelerinde yeniden kurutacaksın, artı şu anda TMO bildiğim kadarıyla Gönen ilçesinde depo arayışında, orada bulamadığı taktirde Biga ilçesinde alım yapacak. Bu da bir maliyet gerektiriyor, TMO şayet rutubet oranını 16'ya yükseltirse, çiftçimiz mağdur olmamış olur, kilo başına uyguladığı 25 kuruş iyi fiyat, ancak dediğim gibi rutubet kriterine takılıyoruz bu da 25 kuruşu aşar" dedi.

Çeltik üreticisi Ceyhun Çakır ise "Bizim depoda ki çeltik 16, 16,5 civarında, TMO çeltiğimizi 16-16,5 civarında kabul ederse çiftçimiz bundan memnun ve mutlu olur. TMO'den bunu bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR