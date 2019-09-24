Çeltik üreticisinin talepleri

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde ilk çeltik hasadı yapıldı. Çeltik üreticileri köylerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım yeri açılmasını istiyor.



İlçeye bağlı Mülkbükü köyünde araziye baldo çeltik eken çiftçi Arif Şahin ve İdris Şahin, ilk çeltik hasadını yaptı. Çiftçi Arif Şahin, "Taşova Mülkbükü köyünde baldo çeltik ekiciliği yapıyoruz. Ancak bizim bir girdiler hat safhaya ulaştı. Ekim yapamayacak duruma düştük. Yani burada yetkililerden isteğimiz, istirhamımız bize bir kolaylıklar sağlamasını istiyoruz. Köyümüzde 2 bin 500-3 bin ton çeltik üretimi yapılıyor. Burada sadece bir tüccarımız var, bizim köye ait bir fabrika. O da kendi gücünün yettiğince alıyor. Fazla alım yapamadığı için burada bizde mağdur oluyoruz. Devletimizden köyümüze TMO alım yeri açılmasını istiyoruz" dedi.



Çeltik üreticisi İdris Şahin ise, "Devletten isteğim ithal mal getireceğine bizim çiftçinin ektiği mahsul para yapsın. Kendi malımızı değerlendirelim. Mazotu çiftçiye 4 liraya indirsin, çeltiği 2,5 liraya alsın. Bizim istediğimiz bu" diye konuştu. - AMASYA