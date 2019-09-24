Son Dakika Haberleri: Çeltik üreticisinin talepleri
Son Dakika Ekonomi Haber

Çeltik üreticisinin talepleri

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde ilk çeltik hasadı yapıldı.

Çeltik üreticisinin talepleri, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde ilk çeltik hasadı yapıldı. Çeltik üreticileri köylerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım yeri açılmasını istiyor.


İlçeye bağlı Mülkbükü köyünde araziye baldo çeltik eken çiftçi Arif Şahin ve İdris Şahin, ilk çeltik hasadını yaptı. Çiftçi Arif Şahin, "Taşova Mülkbükü köyünde baldo çeltik ekiciliği yapıyoruz. Ancak bizim bir girdiler hat safhaya ulaştı. Ekim yapamayacak duruma düştük. Yani burada yetkililerden isteğimiz, istirhamımız bize bir kolaylıklar sağlamasını istiyoruz. Köyümüzde 2 bin 500-3 bin ton çeltik üretimi yapılıyor. Burada sadece bir tüccarımız var, bizim köye ait bir fabrika. O da kendi gücünün yettiğince alıyor. Fazla alım yapamadığı için burada bizde mağdur oluyoruz. Devletimizden köyümüze TMO alım yeri açılmasını istiyoruz" dedi.


Çeltik üreticisi İdris Şahin ise, "Devletten isteğim ithal mal getireceğine bizim çiftçinin ektiği mahsul para yapsın. Kendi malımızı değerlendirelim. Mazotu çiftçiye 4 liraya indirsin, çeltiği 2,5 liraya alsın. Bizim istediğimiz bu" diye konuştu. - AMASYA

İdris Şahin, Amasya, Taşova, Çeltik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı
Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeltik üreticisinin talepleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]