Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı - Son Dakika

Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı

27.05.2021 10:08
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı, System.String[]

30 yıl öncesine kadar Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden birisi olan ancak son yıllarda ağırlıklı olarak zeytin üreticiliğinin yapıldığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çeltik hasadı başladı.

30 yıl öncesine kadar Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden birisi olan ancak son yıllarda ağırlıklı olarak zeytin üreticiliğinin yapıldığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çeltik hasadı başladı. Nisan ve mayıs ayında çeltik tarlalarının sürülmesi ve ekimi ile başlayan çileli üretimde bu yıl bin 734 dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor. Çeltik ekimi hazırlıkları İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Orhangazi'de Nisan ve Mayıs aylarında tarlaların sürülmesi, sulama ve ekim ile başlayan çeltikteki çileli yolculuk eylül ayına kadar devam ediyor. 30 yıl öncesine kadar Türkiye'nin önemli çeltik merkezlerinden birisi olan Orhangazi'de son yıllarda birçok üretici çeltik bahçelerinde farklı ürünlere yönelmişti. Zeytin ve kivi başta olmak üzere birçok çeltik tarlasının değişik sebze ve meyveye dönüşmesinden sonra ilçede çeltik ekimi de her geçen yıl düşüşe geçmişti.

Birkaç yıldır artış var

Nisan ayında çeltik tarlalarına suyun verilmesi ve ardından da traktörlerle sürümlerin yapıldığı çeltikte son yıllarda yeniden artış gözleniyor. Geçen yıl üreticilerin ürünlerini 4,5 TL ile 5,5 TL arasında özel sektöre satış yapmaları, fiyatların üreticiyi memnun etmesi bu yıl da geçen yıla oranla çeltik ekim miktarını da artırmış durumda. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl toplamda bin 590 dekar alanda ekim yapılan çeltik bu yıl bin 734 dekara kadar çıktı. Orhangazi'de Baldo, Osmancık ve Kameo cinsi pirinç üretimi yapılıyor.

Eylülde hasat tamamlanacak

Orhangazi'de yaklaşık 300 dönüm alanda çeltik ekimi yapan üretici Hüseyin Toker, 2021 yılı çeltik ekim alanlarının hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Nisan ayının başından itibaren nisan-mayıs ayı bu hazırlıkların tarlanın sürülmesi, hazırlanması, en sonunda taşların yapılması, son olarak tesfiye edilmesi süreci devam ediyor. Yaklaşık 250 dönüm kadar arazinin ekimini gerçekleştirdik. Elimizde 50 dönüm yer kaldı onu da bugün yarın itibariyle bitireceğiz. Ondan sonra buranın da tohum atımı gerçekleştirilecek, daha sonra periyodik bakımlar ilaçtır gübredir Allah kısmet ederse eylül ayı gibi hasılatı tamamlamış olacağız" dedi.

Ekili alanlar son 10 yılda 5 kat düştü

Yaklaşık çeltiğin 120 gün büyüme süreci olduğunu belirten Hüseyin Toker, "120 gün sonra hasat ediliyor. Tabi bu arada tarla hazırlamasını da 1 ay öne koyarsak 150 günlük bir süreç. Çeltik ekimi daha önceki yıllarda 14 bin dönüme kadar çeltik ekilmişti. Son 10 yılda sürekli düşüş yaşandı. Yani 2 bin 500 dönüm falan arazi var. Eskiye nazaran bu işten geçimini sağlayan çok az kaldı. Bizde çalışan 6 tane eleman var. Hasat dönemi ile birlikte çalışan sayıları da artıyor haliyle. Tabi bu kolay bir iş değil görüyorsunuz çamurun içinde bunların maliyeti epey bir yüksek. Elektrik, mazot, gübre ve en önemlisi satış. Satış dışarıdan ithal gelmediği sürece bizim yerli ürünümüz daha da kaliteli dışarıdan ithal geldiği zaman bu süreç bizi zora sokuyor alım olmuyor alım gücü düşüyor kolay bir süreç değil zor maliyetli bir iş baya bir masraflı iş" diye konuştu. - BURSA

Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı
Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı

Orhangazi, Türkiye, Zeytin, Çeltik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu: Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu: Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor

Son Dakika Haberleri
10:30 Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim
10:18 Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi
10:14 Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
10:12 Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı
10:07 Dünyaca ünlü dev bankadan flaş adım! HSBC, ABD'den çekiliyor
09:56 Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor
09:48 Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı
09:43 Ünal Aysal'dan başkan adaylarına destek: Yeter ki birleşin, biz destek veririz
09:36 Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu
09:17 Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor
Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim         
10:30
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
10:14
Dünyaca ünlü dev bankadan flaş adım! HSBC, ABD'den çekiliyor Dünyaca ünlü dev bankadan flaş adım! HSBC, ABD'den çekiliyor         
10:08
Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım! Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım!         
09:51
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi         
09:08
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler         
23:18
İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir         
22:22
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 10:44:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeltik üretiminin çileli yolculuğu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement