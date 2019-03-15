Son Dakika Haberleri: Çeltikliler Yeni Başkanını Seçti

Çeltikliler Yeni Başkanını Seçti

42 dakika önce

Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği kongresinde Mehmet Taş oy birliği ile başkan seçildi.

Çeltikliler Yeni Başkanını Seçti, System.String[]
Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği kongresinde Mehmet Taş oy birliği ile başkan seçildi.

Eskişehir'de yaşayan, Çeltik ilçesi ve çevre köylerinden vatandaşların üye olduğu Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği, birinci olağan kongresini dernek binasında gerçekleştirdi. Kongreye çok sayıda dernek üyesi katıldı. Düzenlenen kongrede Mehmet Taş oy birliği ile başkan olarak seçildi ve yeni yönetim kurulu; Başkan Mehmet Taş, Başkan Yardımcısı Rıza Baysal, Muhasip Ahmet Eryürük, Sekreter İlhan Mısır, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ertuğrul Altınel olarak belirlendi.

Başkanlığa seçilen Mehmet Taş, yaptığı konuşmada, "Birinci olağan kongremizi yaptık. Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de sosyal ve kültürel çalışmalarımıza başlayacağız. Amacımız, Çeltik ve çevre köylerinden Eskişehir'e gelen ve Eskişehir'de yaşayan vatandaşlarımızı tek çatı altında birleştirmektir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:49 Kaynak: İHA

Eskişehir, Mehmet Taş, Çeltik, Yaşam
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