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Çeltikte hasat sürüyor

54 dakika önce

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.

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Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.


Ekim ayından bugüne 120 ila 135 günde hasat seviyesine gelen çeltikler bu yıl verim ve kalite açısından üreticinin yüzünü güldürdü. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, ilçe genelinde 65 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını belirterek, "Hasat bir haftadan bu yana hızla devam etmektedir. Üreticiler verimi yüksek hastalıklara dayanıklı çeltik türlerini tercih etmektedir, ancak baldo bizim olmazsa olmazımızdır. Bizim gönlümüzden geçen çeltik fiyatlarının geçen yılın altında kalmamasıdır. Geçen yıl 4 liraya baldo, 3,2 liraya ise Osmancık türü çeltik satılıyordu. Şu anda bir belirsizlik var, baldoya fiyat veren bile yok. Bu yıl verimler ve randımanlar güzel, inşallah para da güzel olur" şeklinde konuştu.


Çeltik üretici Börülceağaç Mahallesinden Yüksel Efe ise, 20 yıldan beri çeltik ektiğini söyleyerek, ilaç fiyatlarının yüksek olduğunu, malı yetiştirmenin ve satmanın bir dert olduğunu anlattı.


Çeltik hasadının ekim ayının ortalarına kadar devam etmesi beklenirken, bu yıl verimin baldo cinsinde 600-650, Osmancık türünde ise 800-900 kilo arasında gerçekleştiği belirtildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, Çeltik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:30 Kaynak: İHA
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