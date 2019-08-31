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Cem Adrian Sapanca'da sahne aldı

3 saat önce

Cem Adrian Sapanca'da sahne aldıSAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında sahne alan Cem Adrian, şarkılarıyla katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Cem Adrian Sapanca'da sahne aldı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında sahne alan Cem Adrian, şarkılarıyla katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Sanatçı Cem Adrian, 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında Sapanca'da sahne aldı. Beş oktavlık sesiyle Dünya'da ki ender seslerden birisi olma özelliği taşıyan ünlü sanatçı Cem Adrian, bu yıl 11'incisi düzenlenen Kırkpınar Sanat Akşamları'nın açılış konserinde sahne aldı. Amfi tiyatroyu dolduran hayranlarının tüm şarkılara eşlik ederek dev bir koro oluşturduğu gecede Adrian, şarkılarının yanı sıra türkü söylemeyi de ihmal etmedi. Adrian, sevilen şarkılarıyla coşku yaşattı.

4 Eylül Çarşamba günü sanat yaşamının 50. Yılını kutlayan Erol Evgin konseri ile devam edecek 11. Kırkpınar Sanat Akşamları, 7 Eylül Cumartesi Ferhat Göçer, 8 Eylül Pazar günü Birsen Tezer konserlerinin ardından 14 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek Nazan Öncel konseri ile sona erecek.

Cem Adrian, Kırkpınar, Sakarya, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
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