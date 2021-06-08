Cem Adrian ve İrem Derici KampüsFest Online Festivali'nde sahnede - Son Dakika

Maltepe Üniversitesi, her yıl finaller öncesi düzenlediği geleneksel bahar festivalini bu yıl da online olarak düzenleyecek. Öğrenci Konseyinin organize edeceği programda Cem Adrian ve İrem Derici sahne alacak.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, KampüsFest ile ilgili yaptığı açıklamada "Öğrencilerimiz bu dönemde derslerini ve sınavlarını çevrimiçi ortamda yürütüyor. Biz de her yıl bu zamanlar final öncesi öğrencilerimizin stres atabilmesi için kendilerine bir Festival sunuyorduk. Şimdi şartlar gereği öğrencilerim ekran başında, ailelerinin yanında streslerini atacak. İnşallah yeni akademik yıl başlamadan hem mezuniyet coşkusunu yaşayacak hem de öğrencilerimizi yeniden kampüsümüzde ağırlayacağız" dedi.

'EVDE KAL FESTİVALSİZ KALMA'

Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Talha Boyacı da "Öğrenci Konseyinde bir aile gibiyiz. Ailemizle çok güçlü bir bağ kurduk. Festivale emeği geçen hem de Üniversitemizin aile olabilmesini sağlayan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bütün öğrenci arkadaşlarım adına projelerimize daima destek veren Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımıza ve Sayın Rektörümüze teşekkür ederim. 'Evde kal festivalsiz kalma!' sloganıyla çıktığımız bu yolda öğrenci arkadaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli ve öncelikli. Hem onları koruyor hem de evde kaldığımız bu sürede eğlenmelerini istiyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" diye konuştu.