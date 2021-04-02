Milli futbolcu Çağlar Söyüncü bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Söyüncü, milli takım kampı için geldiği İstanbul'da ortak arkadaşları vasıtasıyla güzel oyuncu Zehra Yılmaz ile tanıştı.

Instagram'da sadece 116 kişiyi takip eden yıldız futbolcunun güzel oyuncuyla takipleşmesi hem kafaları karıştırdı hem de beraberinde dedikoduları getirdi.

İkilinin gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

Zehra Yılmaz, 1994 yılında dünyaya geldi. Eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Zehra Yılmaz Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitim almıştır.

Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır. Aralık 2019'da sona eren Kimse Bilmez dizisi ardından son olarak Gençliğim Eyvah dizisinde rol aldı.

ZEHRA YILMAZ'IN ÖZEL HAYATI

Zehra Yılmaz, Ekim 2020'de şarkıcı Cem Belevi ile ayrıldıklarını açıklamıştı. Evlenmesi beklenen çiftin bu ayrılığı şok etkisi yaratmıştı. Ayrılık sonrası konuşan Zehra Yılmaz, "Bir kırgınlık yok, bir aldatma da yok. Sevgi çerçevesinde aldığımız bir karar" demişti.