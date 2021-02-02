Snob Magazin'in haberine göre; Evlilik hazırlığı yaptığı Cem Belevi'den sürpriz şekilde ayrılan oyuncu, biten ilişkisinin ardından ilk kez konuştu.& ;
'HER İKİ TARAF İÇİN HAYIRLI OLSUN'
Yılmaz, "Ayrılık mevzusunu sormayın. Gündemimde olmayan bir konu. Her iki taraf içinde hayırlısı neyse o olsun" dedi. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)
VİDEO - Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz'dan flaş özel hayat itirafı!
Güzel oyuncu, "Barışır mısınız?" sorusuna ise, "Barışma söz konusu olamaz" cevabını verdi.
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