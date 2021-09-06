Üye Girişi
Cem Belevi: Flört ederken şeytan tüyüme güvenirim - Son Dakika

Cem Belevi: Flört ederken şeytan tüyüme güvenirim

06.09.2021 08:58
Cem Belevi: Flört ederken şeytan tüyüme güvenirim, System.String[]

? 4 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Değişken ruh halleri mi, bağlanmakta zorlanmak mı?Aslında en çok, hızlı karar verip, o karara doğru giderken insanların bana yetişememesi zorluyor.

? 4 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Değişken ruh halleri mi, bağlanmakta zorlanmak mı?

Aslında en çok, hızlı karar verip, o karara doğru giderken insanların bana yetişememesi zorluyor. (Gülüyor)

? Ressam anne, piyanist baba... Hangisine daha çok çektin?

Çöp adam bile çizemediğime göre babama benzediğim aşikar. Kesin, babama daha çok çektim.

Cem Belevi: Flört ederken şeytan tüyüme güvenirim

? İkisini de çalıyorsun, hangisi daha sensin: Gitar mı, piyano mu?

Keşke gücüm olsa da piyanoyu her yere taşıyabilsem. Her yerde benimle olduğu için gitar diyorum. Hatta bagajımda her zaman bir "acil durum gitarı" bulunur.

? Peki hangisi daha sen değilmişsin: İngiltere David Game College'ta okuduğun ekonomi mi, Brunel Üniversitesi'ndeki uluslararası işletme mi?

Hiçbiri ben değilmişim. Şunu anladım: Gecem, gündüzüm müzik benim.

? Müzisyenliğin yanında oyunculuk da yapıyorsun: Seni hiç tanımayan biri ilk sahnede mi, ekranda mı görmeli?

Unutamaması için görmesi yeterli, nerede olduğu fark etmez. (Gülüyor)

? Müzik kariyerinde hangisi daha önemli: İlk albüm "Bilmezsin" mi, ondan sonra Ayshe ile birlikte söylediğin "Kim Ne Derse Desin" mi?

Bu kıyası yapmam çok zor, hepsi önemli. Ama hala en iyi şarkımı yazmamış gibi hissediyorum.

AŞKTA ALICI KUŞ GÖRÜNÜMLÜ KEKLİĞİM

? Hayatın bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

Romantik komedi olurdu. Aşk adamıyım en nihayetinde.

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı, her aşkın kötü bitmesi mi?

Her aşkın kötü bitmesi bile aşkı yaşamamaktan iyi.

? Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

Bana hiç farketmez, dört mevsimi de yaşarım.

? Flört ederken bakışlarına mı daha çok güvenirsin, sesine mi?

Şeytan tüyüme.

? Aşkta alıcı kuş musun, çantada keklik mi?

Alıcı kuş görünümlü kekliğim.

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğin zaman mı, sevildiğin zaman mı?

Birini ya da kendimi beladan sıyıracaksam

bayıla bayıla dinlerim de, söylerim de...

? Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

Nefret çok güçlü bir duygu. Ama kayıtsızlık, yok saymaktır. En berbat duygu bile kayıtsızlıktan iyidir.

? Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

Omzunda ağlayacak kadar güvendiğim biri olana kadar tek başıma ağlamak...

? Affetmek mi, unutmak mı?

Bilmem ki... Affeder mi aşk bizi?

GÜNDELİK HALLER

Güneşin yükselişi beni tazeliyor

? Gündoğumu mu, günbatımı mı?

Gündoğumu çünkü güneşin yükselişi beni her zaman tazelemiştir.

? Asla hatırlamadığın biri sana çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığını mı söylersin, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsın?

"Ya ne güzeldi o gün; yedik, içtik, güldük" gibi çapraz sorularla anlamaya çalışırım kim olduğunu.

? Bodrum mu, Çeşme mi?

Tabii ki de doğup büyüdüğüm yer. İzmir'im, Çeşme.

? Uçakta/otobüste habire omzunda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misin, hostese mi şikayet edersin?

Kıyamam teyzeme, üstünü örter bir de ninni söylerim.

Hesap istenilince aniden tuvalete gidenler...

HAYAT BİLGİSİ

? Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

Gece planlayıp sabah o planı bozmak. Ben bir İkizlerim, hatırlatayım.

? Para saadet getirir mi, getirmez mi?

Parasızlık mutsuzluk yaratır tabii ama parayla saadet olacağının da garantisi yok...

? Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

Bir haftadır vegan beslenmeye çalışıyorum. Kimin hatrı kalırsa kalsın. Hatır için en fazla çiğ badem yerim bundan sonra... (Gülüyor)

? Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

İkisine de katlanılır ama hesap istenilince aniden tuvalete gidenler yok mu... Onlar sıkıntı.

? Sence hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

İkisinin arasında pek fark yok bence. Güzel isterse zengini bulur, zengin isterse güzelleşir. Bize insan olsun... (Gülüyor)

? Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

Valla ikisi de değil. Külkedisini bulmak için elinde ayakkabıyla diyar diyar gezen prens çekti en çok. Ben o prense kendimi daha yakın hissediyorum.

POPÜLER ŞEYLER

Mizahım, Cem Abi'ye daha yakın

Cem Belevi: Flört ederken şeytan tüyüme güvenirim

? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

Beni iki kadın arasında bırakma şimdi ya. Hangisini seçsem diğeri aklımda kalır. (Gülüyor)

? Hangisine daha çok gülersin: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

Ata Demirer Gazinosu'nu geçen izledim ve hayran kaldım. Müzikle mizahı bir arada sunması çok güzel. Ama benim mizahım, adaşım Cem Abi'ye daha yakın.

? Hangisiyle komşu olmak isterdin: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

Tabii ki Marilyn Monroe. Düşünsene, sabah kahveni alıp balkona çıkıyorsun, yan balkonda Marilyn! Esti mi bir rüzgar, uçuştuk mu? (Gülüyor)

Cem Belevi: Flört ederken şeytan tüyüme güvenirim

Haziran, England, Ressam, Game, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cem Belevi: Flört ederken şeytan tüyüme güvenirim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu 09:15 Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi 08:52 Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var 08:21 Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var
Binance Türkiye biriminde 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu 08:09 Binance Türkiye biriminde 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu 07:27 İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu 6 Eylül'den itibaren aşısızlara PCR testi zorunluluğu da getirildi! İşte PCR testi zorunluluğuyla ilgili tüm merak edilenler 07:21 6 Eylül'den itibaren aşısızlara PCR testi zorunluluğu da getirildi! İşte PCR testi zorunluluğuyla ilgili tüm merak edilenler
2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı 00:16 2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında İsviçre'yle 0-0 berabere kalan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik rekoru kırdı Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk 22:53 Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk

Son Dakika Haberleri
09:15 Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
09:10 A Milli Kadın Voleybol Takımımızın üçüncülük maçında Meral Akşener'in tezahüratları damga vurdu
08:52 Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi
08:37 Okulların açılması ile İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'e yükseldi
08:28 İzmir'de yaşanan kazada: 1'i ağır 11 kişi yaralandı
08:20 Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var
08:18 İngiliz askerleri, Taliban'ın eline düşmemek burka giyerek kaçmışlar
08:17 Şarkıcı Sefo hayranları sahneye atladı, güvenlikler durumu kontrol etmekte zorlandı
08:08 Binance Türkiye biriminde 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu
07:45 Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi
Kürtaj olan kadın, eve gelince bebeğini düşürdü Kürtaj olan kadın, eve gelince bebeğini düşürdü         
09:19
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın üçüncülük maçında Meral Akşener'in tezahüratları damga vurdu A Milli Kadın Voleybol Takımımızın üçüncülük maçında Meral Akşener'in tezahüratları damga vurdu         
09:10
8 aylık hamile polis memurunu öldürmekle suçlanan Taliban'dan açıklama: Olayla ilgili bilgimiz var, inceleme sürüyor 8 aylık hamile polis memurunu öldürmekle suçlanan Taliban'dan açıklama: Olayla ilgili bilgimiz var, inceleme sürüyor         
08:36
Şarkıcı Sefo hayranları sahneye atladı, güvenlikler durumu kontrol etmekte zorlandı Şarkıcı Sefo hayranları sahneye atladı, güvenlikler durumu kontrol etmekte zorlandı         
08:18
Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi         
07:46
Yasak Elma dizisine dahil olan Damla Yılmaz, rolü için imajını tazeledi Yasak Elma dizisine dahil olan Damla Yılmaz, rolü için imajını tazeledi         
07:24
Franck Ribery, 22 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Salernitana'yla anlaşma sağladı Franck Ribery, 22 yıl sonra İtalya Serie A'ya yükselen Salernitana'yla anlaşma sağladı         
00:51
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Ermenistan'ı 6-0 yendi 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Ermenistan'ı 6-0 yendi         
23:48
Restoranda meydan savaşı gibi kavga! 1 kişinin öldüğü olay anı kamerada Restoranda meydan savaşı gibi kavga! 1 kişinin öldüğü olay anı kamerada         
22:40
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı         
15:24
Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı         
13:32
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor         
13:28
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 09:25:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cem Belevi: Flört ederken şeytan tüyüme güvenirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement