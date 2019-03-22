Son Dakika Haberleri: Cem Belevi Hayranlarına Müjde!

Cem Belevi Hayranlarına Müjde!

1 saat önce

Kalk Gidelim dizisinin yeni transferi Cem Belevi hayranlarına müjde…

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Cem Belevi Cumartesi günü ekrana dönüyor.

Staff Film'in yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinde doktor rolünü canlandıracak olan Cem Belevi, Cumartesi günü yayınlanacak 63. Bölüm ile hayranları ile buluşuyor.

Dizide aylardır aranan doktor Sinan rolünü canlandıracak olan Cem Belevi, "Muğla'ya aşık oldum. Hayallerin ötesinde bir yer. Köy halkı, ekip arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım beni kucakladılar. Bu dizinin bana uğurlu geleceğine inanıyorum." Dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:01 Kaynak: Bültenler

Kalk Gidelim Dizisi, Cem Belevi, Güncel
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