Cem Belevi Karamürsel'de Gençleri Coşturdu

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde etkinlikler düzenledi.

Gençlikbayramı etkinlikleri kapsamında Karamürsel Kordon'da ünlü sanatçı Cem Belevi gençlerle buluştu.Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ünlü Sanatçı Cem Belevi birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

KARAMÜRSEL SEPETİ VE KADIRGA HEDİYE EDİLDİ

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Cem Belevi'ye Meşhur Karamürsel Sepeti ve Kadırgası hediye etti. Başkan Yıldırım sahnede yapmış olduğu konuşmada; "Sevgili gençler, Saygıdeğer Karamürselliler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sevgili gençler, bugün sizin bayramınız. Bu bayramı bizlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu güzel vatanda yaşamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz.

BAŞKAN YILDIRIM "ATATÜRK'Ü İYİ ANLAMAMIZ LAZIM"

Sevgili gençler Atamızı anlamamız ve anlatmamız lazım. Atamızın bu güzel vatanı bize hangi şartlarda, hangi mücadeleler vererek emanet ettiğini, hangi meşhur kahramanların bu vatan uğruna canlarını feda ettiğini öğrenmemiz lazım.Huzurlarınızda emniyet teşkilatlarımızda, güvenlik güçlerimizde, bu ülke için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de huzurlu ve uzun bir yaşam diliyorum. Sevgili gençler, Atatürk iyi anlamamız gerekiyor. Atatürk'ü, kirli çıkarları, menfaatleri, maddi çıkarları için anlatanlardan değil, Atatürk'ü tarihi sayfalarda düşüncelerini, karakterini ve hayalini anlamamız gerekiyor. Bu ülkeyi muhasır medeniyet seviyesine nasıl çıkartacağımızı bilmemiz şart. Allah'a hamd olsun dünyada ki en şanslı milletlerden biriyiz. Bu güzel topraklarda, Anadolu coğrafyasında yaşamamızı nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Gençler, bu toprakların kıymetini bilin ve sahip çıkın. Genç nesiller üzerinden bu memleketin geleceği ile oynamaya çalışanlara dikkat edin. Sanki bu topraklardan vazgeçmiş, bu milletten bıkmışız gibi bu güzel gençliği ülke dışında yaşamaya özendiren zihniyetten uzak durun. Sizi bu vatandan uzaklaştıran, gerek içeriden gerek dışarıdan bu vatanı bölmek isteyenlere fırsat vermeyin.

Tarihi bir coğrafyada yaşıyoruz. Durmadan çok çalışmamız gerekiyor, bunu yapacak güç damarlarımızdaki asil kanda mevcut. Biz bugün bu görevleri sizlerden emanet aldık ve yerine getiriyoruz. Yarın Allah nasip edecek sizler bu görevleri yerine getireceksiniz. Sizlerde büyük bir ışık görüyorum. Huzurun Başkenti Karamürsel'de yaşamanın mutluluğunu ve huzurunu sizlerde görüyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan, bu coşkulu bayramda bizim neşemize neşe katan Sayın Sanatçımız Cem Belevi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yıldırım'a teşekkür eden Cem Belevi yaptığı konuşmada; "Sevgili Başkanım Karamürsel Sepet ve güreş kentiymiş. Sizinde "güreş" sporunda namınızı duydum" dedi.