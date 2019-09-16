Cem Belevi, Soma'da sahne aldı
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Sanatçı Cem Belevi, Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:32 Kaynak: AA
Sanatçı Cem Belevi, Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi.
Soma Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen konserde Cem Belevi, sevilen şarkılarını meydanda toplanan Somalılar için seslendirdi.
Konser sonunda Soma Belediye Meclis Üyesi Tamer Ergün, sanatçıya plaket takdim etti.
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