Son Dakika Haberleri: Cem Belevi, Soma'da sahne aldı
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Cem Belevi, Soma'da sahne aldı

1 saat önce

Sanatçı Cem Belevi, Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi.

Cem Belevi, Soma'da sahne aldı, System.String[]

Sanatçı Cem Belevi, Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi.

Soma Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen konserde Cem Belevi, sevilen şarkılarını meydanda toplanan Somalılar için seslendirdi.

Konser sonunda Soma Belediye Meclis Üyesi Tamer Ergün, sanatçıya plaket takdim etti.

Sanat festivali, Cem Belevi, Soma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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