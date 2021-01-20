Cem Bölükbaşı, F3 Asya Serisi'nde yarışacak - Son Dakika

Cem Bölükbaşı, F3 Asya Serisi'nde yarışacak

20.01.2021 11:45
Cem Bölükbaşı, F3 Asya Serisi'nde yarışacak, System.String[]

Genç pilot Cem Bölükbaşı, F3 Asya Serisi'nin 2021 sezonunda yarışacak.

Genç pilot Cem Bölükbaşı, F3 Asya Serisi'nin 2021 sezonunda yarışacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce Formula Renault Eurocup Serisi ve Avrupa GT4 Serisi'nde mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, yeniden tek koltuklu yarış otomobili direksiyonuna geçecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Dubai'de 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak ilk ayakla başlayacak seri, 5 ayak ve toplamda 15 yarıştan oluşuyor.

4-5 ve 6-7 Şubat tarihlerinde Yas Marina'da gerçekleştirilecek ikinci ve üçüncü ayak yarışlarının ardından sezon, 12-14 Şubat'ta Dubai'deki dördüncü ayakla devam edecek. Sezon, 19-20 Şubat'ta Yas Marina'da koşulacak son ayak yarışlarıyla tamamlanacak.

BlackArts Racing Team ile anlaşan Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayallerimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyorum. Çok çok mutluyum, sanaldan gerçek pistlere geçen hikayemde dünyada ilkleri başarmaya devam edeceğim. Formula 3 Asya Şampiyonası'nda tam sezon yarışacağım. Karşıma çıkan her fırsatta dünyada bayrağımızı dalgalandırmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bana inanan ve güvenen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, aynı zamanda 2021 Avrupa GT4 Serisi'nde mücadelesine devam edecek.

Formula 1, Dubai, Pilot, Asya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, F3 Asya Serisi'nde yarışacak - Son Dakika Spor


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