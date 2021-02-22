Cem Bölükbaşı Formula 3 şampiyonasında büyük başarı elde etti

Esporda kazandığı dünya şampiyonlukları ardından son iki sezondur profesyonel yarış pilotu olarak gerçek pistlerde de başarılı bir kariyer sürdüren Cem Bölükbaşı, ilk kez katıldığı Formula 3 Asya şampiyonasında adını en başarılı 10 yarış pilotu arasına yazdırdı.

CEM BÖLÜKBAŞI FORMULA 3'TE ADINDAN BAHSETTİRDİ

BlackArts Racing Team takımı adına mücadele eden Bölükbaşı, toplamda 15 yarış üzerinden gerçekleştirilen Formula 3 Asya yarışında kariyerinin ilk tam sezon Formula şampiyonasını tamamladı ve Formula 1 hedefi yolunda ilk süper lisans puanına hak kazandı.

Tek koltuk araç yarışında kendinden çok daha deneyimli pilotlara karşı yarıştığı şampiyona boyunca Bölükbaşı, toplam 59 puan toplayıp 9'uncu sırada bitirirken, 12 pilotun yer aldığı çaylaklar kupasında ise en başarılı üçüncü pilot oldu.

Formula 3 Asya şampiyonasında kazanan Çinli pilot Guanyu Zhou olurken, çaylaklar kupasını Japon sürücü Ayumu Iwasa birincilikle tamamladı.

"ÜLKEMİN BAYRAĞINI GURURLA DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"

Cem Bölükbaşı, "Kariyerimin ilk Formula 3 Asya yarışına katılmak ve böylesi bir başarıya imza atmaktan çok mutluyum. Bu yolda beni destekleyen, dualarını ve iyi dileklerini eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürler. Bu daha başlangıç diyelim. Hayalimde ülkemin bayrağını dünyanın en büyük yarış pistlerinde gururla dalgalandırmak var. Bu sadece bireysel başarıyla değil destekle de ilgili. Daha fazla destekle ülkemi Formula 1'de ilk kez temsil edecek pilot olma hayalime adım adım yaklaşmak istiyorum" dedi.

Bölükbaşı, "İlk kez böyle profesyonel bir yarış deneyimi elde etme yolumda beni yalnız bırakmayan başta ana destekçim Doğuş Grubu olmak üzere, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Samsung, Mavi Jeans, Rixos Otelleri, Cafe Crown ve ajansım TEM Agency ve menajerim Temuçin Ünalp'e çok teşekkür ederim. Desteklerinizle başarılarımı devam ettireceğim" diye devam etti.

Formula 3 Asya şampiyonasının tüm yarışları Cem Bölükbaşı'nın YouTube kanalı üzerinden Türkçe anlatımla canlı olarak izlendi ve saat fark etmeksizin büyük ilgi gördü.

ADIM ADIM ZİRVEYE İLERLİYOR

İlk F3 deneyimini 2019 yılında Formula Renault Eurocup'ın 9. ayağında, Hockenheim pistinde elde eden genç yarış pilotu, tek koltuklu araç yarışında gösterdiği bu ilk başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Espordan gerçek yarışa geçişin en başarılı ve dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak otoriteler tarafından yakından takip edilen Bölükbaşı, 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası'nda ise Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımının direksiyonunu paylaştı; 2020 sezonunu BOM takımında Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamladı.