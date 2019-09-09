Cem Bölükbaşı'nın 2019 heyecanı başlıyor

Scuderia Toro Rosso Esports takımında mücadele edecek olan Bölükbaşı, biri büyük final olmak üzere Londra Gfinity Espor Arena'da gerçekleştirilecek 4 yarışta da yer alacak.



Formula1 Espor Pro Series'de sezon 11 Eylül'de Londra'da başlıyor. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyonda geçen sene ilk kez yarışan Red Bull Racing Esports sporcusu Cem Bölükbaşı, bir kez daha bu heyecanı yaşayacak. Geçen sene bu seviyede yarışan ilk Türk sporcu olan Bölükbaşı, Scuderia Toro Rosso Esports takımı adına bu sene de şampiyonluk kovalayacak.



10 takım ve 30 sporcunun yer alacağı F1 Espor Pro Series, üç canlı etkinlikle Londra'da bulunan Gfinity Esports Arena'da gerçekleştirilecek. 11 Eylül'de başlayacak olan turlarda ikinci canlı organizasyon 2 Ekim, üçüncü organizasyon ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği büyük final ise 4 Aralık'ta yapılacak. Yarışlar Facebook'tan ve birçok TV kanalından canlı yayınlanacak. Oyun hiç bitmesin diyenlerin mücadelesinde şampiyon, 500 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak.



'Hayalim ilk Türk Formula 1 pilotu olmak'



Hem pistte hem de bilgisayar başında direksiyona geçen Bölükbaşı "Pistteyken fiziksel olarak daha fazla zorlanıyorsunuz. Her hareketinizin sonucuyla birebir yüzleşiyorsunuz. Ekran başında ise biraz daha cesur davranmak mümkün oluyor. Fiziksel zorluk daha düşük seviyede olduğu için, stratejiye ve kararlara odaklı yarışmak mümkün. Ama bütün bunların bana hayalime ulaşma konusunda çok yardım edeceğini biliyorum. Yani 1'de yarışan ilk Türk pilot olma yolunda. F1 Espor Pro Series'de yeni sezon başlıyor. Antrenmanlar bu sıralarda oldukça artmış durumda. Günde 8-9 saat boyunca çalışıyorum. Umarım tüm Türkiye'yi sevindirecek haberleri getiremeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



Cem, dünya 10.'su



Formula 1'in resmi espor yarışı F1 Espor Pro Series'de ülkemizin bu alandaki en önemli temsilcisi olan Cem Bölükbaşı, kısa süre içinde dünya 5 numarası olmayı başardı. Formula 1 tutkusu, 5 yaşında kullanmaya başladığı go-kart arabalarıyla alevlenen 21 yaşındaki Bölükbaşı, geçen sene Pro Draft'ta 66 bin kişi arasından seçilen 16 kişiden biri oldu. Bölükbaşı, üçünü kez düzenlenecek organizasyonda Scuderia Toro Rosso Esports takımı adına ikinci kez mücadele edecek. Cem geçen sene 32 puan toplayarak dünya 10.'su olmayı başarmıştı.