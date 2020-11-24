Cem Boyner damat tıraşı - Son Dakika

Cem Boyner damat tıraşı

24.11.2020 07:32
Cem Boyner damat tıraşı, System.String[]

İş insanı Cem Boyner hafta sonunu ailesiyle birlikte Ayvalık'ta geçirdi.

İş insanı Cem Boyner hafta sonunu ailesiyle birlikte Ayvalık'ta geçirdi. Diş hekimi Sinan Tansal'ın kendisine hediye ettiği Kropknives marka el yapımı bıçak ve çakıları inceleyen ünlü iş insanı daha sonra damatlarını tıraş etti. Boyner ilk olarak kızı Ayşe Boyner'in eşi Cem Telvi'yi tıraş ederken çekilen videosunu "Çeliğinden çakı ile sevgili damadım Cem'in sakal kırma tıraşı" notuyla sosyal medyasına yükledi. İş insanı daha sonra Elif Boyner'in eşi Cihan Ayger'i tıraş koltuğuna oturttu ve o videoyu da "Canım damadım Cico'nun sakal düzeltmesi Kropknives damaskus çeliği çakı ile. Bravo Sinan Tansal" notuyla paylaştı.

Cem Boyner damat tıraşı
Cem Boyner damat tıraşı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cem Boyner damat tıraşı - Son Dakika Magazin


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