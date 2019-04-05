Cem Bozdağ: Türkiye Asansör Sektöründe Önemli Bir Konumda

Türkiye'de inşaat sektörünün geleceği olan öğrencileri, sektörün önemli temsilcileriyle bir araya getirerek, öğrencilerin iş dünyası hakkında bilgilenmelerini ve iş adamlarının tecrübelerinden faydalanmalarını hedefleyen İMSİAD, son olarak CE Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bozdağ ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerini buluşturdu.

"İlgi alanlarınıza göre branş seçin"

BTÜ Yıldırım Yerleşkesinde öğrencilerle iş hayatı hakkındaki bilgi ve tecrübelerini paylaşan CE Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bozdağ, "Okulda öğrendiğiniz bilgilerin yanı sıra, bir işletme kazanacağınız tecrübeler ve size yüklenen sorumluluklar iyi bir mühendis olmanızı sağlayacak. Burada almış olduğunuz eğitimler, gelecekte seçeceğiniz branşa göre iş hayatınıza önemli katkılar sunacak. Yetenekli olduğunuz, ilginizin yüksek olduğu bölümleri seçmeniz sizler için büyük önem taşıyor" dedi.

"Yabancı dil ve yazılım konusunda kendinizi geliştirin"

Öğrencilere gelecek iş hayatları hakkında tavsiyelerde de bulunan Bozdağ, "Kendinizi geliştirmeyi asla bırakmayın. Mühendislik bilgilerinizi günlük hayatınızda da kullanmaya gayret gösterin. Ne kadar uğraşır ve emek verirseniz o kadar kazanırsınız. Günümüzde yazılım, teknoloji, inovasyon konuları çok önemli. Bunun için de mutlaka yabancı dil öğrenmeli ve yazılım konusunda kendinizi geliştirmelisiniz. Böylece yaptığınız işte bir farklılık yaratır, rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz" diye konuştu.

"Hiçbir ithal malzeme kullanmadan asansör üretiyoruz"

Asansör sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, Türkiye'nin asansör sektöründe önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Bozdağ sözlerine şöyle devam etti; "Asansör, diğer sektörlere daha el değmemiş, inovasyona oldukça açık bir alan. Fakat bunun yanında riskli bir ürün. Asansör montajı ve bakımı özen gerektiriyor ve iş sağlığı güvenliği büyük önem arz ediyor. Standartları tam yerine getiremezseniz büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz.Binalarda yerli asansör kullanımının hızla artması, sektör açısından oldukça değerli. Kaliteli bir asansörü, hiçbir ithal malzeme kullanmadan yapabiliyoruz. Bu durum ekonomimize de değer katıyor."

CE Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bozdağ, söyleşinin sonunda BTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin sorularını da yanıtladı.