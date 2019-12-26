Cem Çiftçi'nin anne acısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cem Çiftçi'nin anne acısı - Son Dakika

Cem Çiftçi'nin anne acısı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Termik Santrali Tesis Müdürü Cem Çiftçi'nin annesi Güzin Çiftçi yaşamını yitirdi.

Cem Çiftçi'nin anne acısı, System.String[]

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Termik Santrali Tesis Müdürü Cem Çiftçi'nin annesi Güzin Çiftçi yaşamını yitirdi.


Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Tesis Müdürlüğü görevini sürdüren Cem Çiftçi, annesi Güzin Çiftçi'yi kaybetmesinin acısın yaşıyor. 75 yaşında hayatını kaybeden Güzin Çiftçi için öğlen namazını müteakiben Acılık Caddesi Hz. Ali Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Anne Güzin Çiftçi, cenaze namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. - ZONGULDAK

Eren Enerji, Zonguldak, Çatalağzı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
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