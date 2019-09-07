Cem Davran ekrana dönüyor

Ünlü oyuncu, dizinin kadrosuna 'Adnan Harmancı' karakteriyle dahil oldu. Sezon finalinde kurşun yağmuruna tutulan İdil'in babası olan Adnan'ın intikam planı, tüm dengeleri değiştirecek. Star TV'de yayınlanan dizinin ikinci sezonu, 17 Eylül'de başlayacak.