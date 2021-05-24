Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum - Son Dakika

Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum

24.05.2021 21:51

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluğu değerlendiren ünlü yorumcu Cem Dizdar, milli futbolcularımıza ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizdar, "Bizim konumuz Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı. Neden bu çocuklardan daha yok da biz bir tane olmuşuz etrafında gezinip duruyoruz!" ifadelerini kullandı.

Lille'e 10 yıl sonra şampiyonluğu getiren milli futbolcularımızı Cem Dizdar, TRT Spor'da yayınlanan Spor Manşet programında değerlendirdi.

"BURAK YILMAZ'IN GOL ATMASINA MI ŞAŞIRIYORSUNUZ!"

Cem Dizdar canlı yayında yaptığı değerlendirmede, "Bu, Burak Yılmaz konusu değil. Burak Yılmaz 2 sene sonra yok. Zeki Çelik 5- 7 sene daha var. Bizim konumuz Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı. Neden bu çocuklardan daha yok da biz bir tane olmuşuz etrafında gezinip duruyoruz? Burak Yılmaz atar tabii. Burak Yılmaz'ın gol atmasına mı şaşırıyorsunuz! Asıl ben size şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum

Burak Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum - Son Dakika Spor


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