Son Dakika Haberleri: Cem Eroğlu'dan kahkaha tufanı yaratan stand up gösterisi seyirciyle buluşmaya hazır
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Cem Eroğlu'dan kahkaha tufanı yaratan stand up gösterisi seyirciyle buluşmaya hazır

36 dakika önce

Yeni sezona "sağlam bir giriş" parolasıyla başlayan "R.C.E. Giremedim" Ekim ve Kasım gösterimlerinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Cem Eroğlu'dan kahkaha tufanı yaratan stand up gösterisi seyirciyle buluşmaya hazır, System.String[]

Geçtiğimiz sezon prömiyerini gerçekleştiren ve sezonu başarıyla tamamlayan "R.C.E. Giremedim" bu sezonda da farklı sahnelerde gösterilerine devam ediyor. Cem Eroğlu'nun giremeyenlere yol gösteremeyen stand up gösterisi "R.C.E Giremedim" 25 Ekim Cuma akşamı saat 20:30'daCaddebostan Kültür Merkezi B Salonu'nda sezonun ilk gösterisini gerçekleştirecek. "R.C.E. Giremedim"in ikinci gösterisi ise 3 Kasım Pazar akşamı saat 18:00'deTürkiye'nin bugüne kadar ki en büyük komedi festivali olan İstanbul Komedi Festivali kapsamında BKM Mutfak Çarşı'da taptaze giremeyişleriyle gerçekleşecek.

Her daim girişlere takılıp kalan bir haytanın hayatını anlatan "R.C.E. Giremedim" seyirciyi "Ne anlattı bu, anlamadım" derdi olmadan "Gel, gör, gül, git" konseptiyle eğlenmeye davet ediyor. Girenleri girdiğine gireceğine pişman eden Cem Eroğlu kendi hayatından hikayelere yer verdiği gösterisinde herkesin kendine ait yaşam öyküsünün de panoramasını çiziyor.

Selçuk Yöntem, Genco Erkal, Füsun Demirel, Günay Karacaoğlu, Seda Öğretir gibi birçok değerli isim Cem Eroğlu için yaptıkları güzel paylaşımlarla beğenilerini dile getirdiler.

Cem Eroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:49 Kaynak: Bültenler
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