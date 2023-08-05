Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaşımı tartışmalara neden oldu - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaşımı tartışmalara neden oldu

05.08.2023 18:38

Münevver Karabulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf, büyük tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta, boğazında V şeklinde duran bir makas bulunan bir büst görülüyor. Bu paylaşım, Münevver Karabulut'un otopsi raporunu akıllara getirdi.

2009 senesinde vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı iddia edilen fotoğraf tartışma çıkardı. Fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas görülürken, bu durum Münevver Karabulut'un otopsisini hatırlattı. Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması nedeniyle bu paylaşım "manidar" olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, Sakine Garipoğlu'na sert tepki gösterdi. Garipoğlu, daha sonra sosyal medya hesabını kapattı.

Cem Garipoğlu'nun kardeşinin yaptığı iddia edilen paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı

"V ŞEKLİNDE MAKAS" PAYLAŞIMI

2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı öne sürülen fotoğraf, tartışmalara neden oldu. Fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas olduğu görüldü. Bu paylaşım, Münevver Karabulut'un otopsi raporunu akıllara getirdi.

Cem Garipoğlu'nun kardeşinin yaptığı iddia edilen paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı

KARABULUT'UN BOYNUNUN ALTINDA "V" ŞEKLİNDE KESİK VARDI

Yapılan adli tıp araştırmalarına göre Münevver Karabulut'un vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu, başı gövdesinden sağken ayrıldığı, vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğin tükürük ve spermi bulunduğu tespit edildi. DNA testlerine göre spermlerin Cem Garipoğlu'nun soyağacından aynı aile bireylerine ait olduğu belirlendi. Münevver Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi, sırtında toprak bulunması; uzman görüşlerine göre sadist bir ayinde işkence edilerek öldürüldüğü öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kan donduran paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından "manidar" olarak yorumlandı. Sosyal medyada Sakine Garipoğlu'na tepki yağdı. Garipoğlu, daha sonra sosyal medya hesabını kapattı.

İşte o tepkilerden bazıları:

Cem Garipoğlu'nun kardeşinin yaptığı iddia edilen paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı
Cem Garipoğlu'nun kardeşinin yaptığı iddia edilen paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı
Cem Garipoğlu'nun kardeşinin yaptığı iddia edilen paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı
Cem Garipoğlu'nun kardeşinin yaptığı iddia edilen paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı
Cem Garipoğlu'nun kardeşinin yaptığı iddia edilen paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı

KARABULUT'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KOLTUKTA KAHKAHA POZU

Garipoğlu ailesi geçtiğimiz yıllarda da tepki çeken bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımda, Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta kahkaha atarak poz vermişti.

Cem Garipoğlu'nun kardeşinin yaptığı iddia edilen paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı

NİLPERİ ŞAHİNKAYA İLE AYNI KAREDE

Sakine Garipoğlu geçtiğimiz günlerde ise bambaşka bir konu ile gündeme gelmişti. Garipoğlu'nun ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Melis Çatak'la aynı karede yer aldığı fotoğrafları yayılmıştı.

Cem Garipoğlu'nun kardeşinin yaptığı iddia edilen paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı
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Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepkilerin odağı oldu Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepkilerin odağı oldu

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu, Hukuk, 3. Sayfa, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaşımı tartışmalara neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaşımı tartışmalara neden oldu - Son Dakika
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