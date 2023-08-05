Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaşımı tartışmalara neden oldu

2009 senesinde vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı iddia edilen fotoğraf tartışma çıkardı. Fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas görülürken, bu durum Münevver Karabulut'un otopsisini hatırlattı. Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması nedeniyle bu paylaşım "manidar" olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, Sakine Garipoğlu'na sert tepki gösterdi. Garipoğlu, daha sonra sosyal medya hesabını kapattı.
2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı öne sürülen fotoğraf, tartışmalara neden oldu. Fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas olduğu görüldü. Bu paylaşım, Münevver Karabulut'un otopsi raporunu akıllara getirdi.
Yapılan adli tıp araştırmalarına göre Münevver Karabulut'un vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu, başı gövdesinden sağken ayrıldığı, vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğin tükürük ve spermi bulunduğu tespit edildi. DNA testlerine göre spermlerin Cem Garipoğlu'nun soyağacından aynı aile bireylerine ait olduğu belirlendi. Münevver Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi, sırtında toprak bulunması; uzman görüşlerine göre sadist bir ayinde işkence edilerek öldürüldüğü öne sürüldü.
Kan donduran paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından "manidar" olarak yorumlandı. Sosyal medyada Sakine Garipoğlu'na tepki yağdı. Garipoğlu, daha sonra sosyal medya hesabını kapattı.
İşte o tepkilerden bazıları:
Garipoğlu ailesi geçtiğimiz yıllarda da tepki çeken bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımda, Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta kahkaha atarak poz vermişti.
Sakine Garipoğlu geçtiğimiz günlerde ise bambaşka bir konu ile gündeme gelmişti. Garipoğlu'nun ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Melis Çatak'la aynı karede yer aldığı fotoğrafları yayılmıştı.
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