Son Dakika Haberleri: Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda etti
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Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda etti

15 dakika önce

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemeleri ikinci turunda Hollandalı Tallon Griekspoor'a 2-0 yenildi.

Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda etti, System.String[]

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemeleri ikinci turunda Hollandalı Tallon Griekspoor'a 2-0 yenildi.

New York'ta düzenlenen turnuvanın 2. eleme turunda, dünya sıralamasında 258. basamakta bulunan Cem İlkel, dünya 194 numarası Hollandalı Tallon Griekspoor ile karşılaştı.

Rakibine 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olan Cem, elenmekten kurtulamadı.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:52 Kaynak: AA
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