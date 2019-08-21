Son Dakika Haberleri: Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde 2. turda
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Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde 2. turda

21 dakika önce

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi.

Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde 2. turda, System.String[]
Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya kalma mücadelesi veren Cem İlkel, elemelerin ilk turunda Ekvadorlu Roberto Quiroz ile karşılaştı.
Rakibini 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, ABD Açık elemelerinde 2. tura yükseldi.
Cem İlkel, elemelerin 2. turunda klasmanın 194. basamağındaki Hollandalı Tallon Griekspoor ile eşleşti.
23 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, tek erkeklerde 258. basamakta bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:10 Kaynak: AA
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