Cem İlkel, Amerika Açık'ta ana tabloda

Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık'ta ana tabloya kaldı.

Amerika Açık elemelerinde ilk turda Alman raket Cedrik-Marcel Stebe, 2'nci turda dünya eski 7 numarası İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'yu eleyen İlkel, elemelerin final turunda Jiri Lehecka ile karşılaştı. Çek raket karşısında tie-break'e giden ilk seti 7-6 ile hanesine yazdıran İlkel, 11 ace kaydederek 2'nci seti de 6-3 kazandı ve 1 saat 42 dakikalık mücadele sonunda rakibini 2-0 ile geçerek ana tabloya yükseldi.