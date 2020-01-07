Cem İlkel'den tarihi galibiyet!

24 yaşındaki İlkel, wild card ile katıldığı Qatar Exxonmobil Open'da Litvanyalı raket Ricardas Berankis karşısında 6-4, 4-6, 6-2'lik setlerle kazandı ve ATP seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini aldı.



İlkel 11 ace kaydettiği 1 saat 52 dakika süren mücadele sonunda adını son 16ya yazdırdı. Milli tenisçi bu galibiyetle Marsel İlhan ve Altuğ Çelikbilek ile birlikte ATP tekler ana tabloda maç kazanan 3'üncü Türk raket oldu.



Kariyerinin en büyük galibiyetini aldığı Qatar Exxonmobil Open'ın 2'nci turunda Cem İlkel, turnuvanın 8 numaralı seribaşı Frances Tiafoe'yi eleyen ATP 70 numarası Macar raket Marton Fucsovics ile karşı karşıya gelecek.