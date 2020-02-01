Cem İlkel, Fransa'da yarı finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Cem İlkel, Fransa'da yarı finalde - Son Dakika Spor

Cem İlkel, Fransa'da yarı finalde

6 saat önce

Çek rakibi Vit Kopriva'yı saf dışı bırakan Cem İlkel, Fransa'daki ATP Challenger Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

Cem İlkel, Fransa'da yarı finalde, System.String[]

Çek rakibi Vit Kopriva'yı saf dışı bırakan Cem İlkel, Fransa'daki ATP Challenger Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.


2020'ye ATP ana tablo galibiyetiyle başlayan ve son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen 24 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Ouimper şehrindeki 46 bin Dolar ödüllü Open Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nda adını son dörde yazdırdı. Sırasıyla Norveçli, Sırp ve Fransız rakiplerini eleyerek geldiği çeyrek finalde, Çek Vit Kopriva ile yüzleşen İlkel, 2 saat 4 dakika süren üç set sonunda galibiyete uzandı. Yedi kez servis kırdığı ve on dört ace kaydettiği maçta Kopriva'yı 6-2, 6-7, 6-1'le geçen İlkel, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Slovak Lukas Lacko ile eşleşti. İki sporcu daha önce iki kez karşılaşmış 2016 İzmir Challenger'da Cem İlkel rakibini 6-2, 6-3 yenerek yarı finale yükselmiş, 2019 Gwangju Challenger'da ise ilk seti 6-2 Cem önde bitirmiş, ikinci sette 4-0 Lacko öndeyken İlkel sakatlığı dolayısıyla maçı bırakmıştı. - İSTANBUL

Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı
Beşiktaş, yeni transfer Boateng'in lisansını çıkardı Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin sisli havada uçma ruhsatının olmadığı ortaya çıktı Oğuzhan Özyakup, Van Persie'den özür dilediğini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 16:50:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cem İlkel, Fransa'da yarı finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]