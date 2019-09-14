Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek galibiyetle başladı

Erkekler tenisinin Dünya Kupası niteliğindeki organizasyonun ev sahibi Danimarka'nın Aarhus kentindeki Vejlby-Risskov Hallen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ilk müsabakalarında Ay yıldızlılar hanemize 2 puanı yazdırdı.



Kariyerinin 16'ncı Davis Cup tekler maçında Christian Sigsgaard ile mücadele eden İlkel, 2 saat 37 dakika sonunda Milli Takımın hanesine ilk puanı yazdırdı. 24 yaşındaki İlkel, Danimarkalı rakibi Sigsgaard'ı 7-6, 6-7, 6-2'lik setlerle mağlup ederek Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı.



Eşleşmenin ikinci maçında korta çıkan Altuğ Çelikbilek ise Roland Garros Junior 2019 şampiyonu Holger Rune'u 6-4, 1-6, 7-6'lık setlerle mağlup etti. 7'nci kez Davis Cup tekler maçına çıkan 23 yaşındaki milli sporcu, Davis Cup kariyerinde 2'nci tekler zaferini elde etti ve serideki skoru 2-0'a getiren isim oldu.



Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı; Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Ergi Kırkın, Sarp Ağabigün ve Yankı Erel'den oluşan Ay-yıldızlıların Dünya Grubu 1 Play-off'ları'na gidebilmek için kalan 3 maçtan birini kazanmaları yeterli olacak. Her iki ekibin Davis Cup 2. Grup'taki kaderinin belli olacağı serinin ikinci günündeki çiftler maçı bugün TSİ 13.00'de başlayacak. Sarp Ağabigün-Yankı Erel ikilisi Johannes Ingildsen-Frederik Lochte Nielsen çiftiyle karşı karşıya gelecek. Ardından oynanacak dördüncü maçta Cem İlkel-Holger Vitus Nodskov Rune, 5'inci maçta ise Altuğ Çelikbilek-Christian Sigsgaard ile korta çıkacak.