Cem İşçiler, İstanbul Kültür Üniversitesi'ne konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Cem İşçiler, İstanbul Kültür Üniversitesi'ne konuk olacak - Son Dakika Ekonomi

Cem İşçiler, İstanbul Kültür Üniversitesi'ne konuk olacak

7 saat önce

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), stand-up dünyasının sevilen isimlerinden Cem İşçiler'i ağırlıyor.

Cem İşçiler, İstanbul Kültür Üniversitesi'ne konuk olacak, System.String[]

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), stand-up dünyasının sevilen isimlerinden Cem İşçiler'i ağırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cem İşçiler, "Komik Olan Ben Değilim" adlı gösterisiyle 6 Şubat Perşembe saat 19.00'da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Cem İşçiler, bugüne kadar 200'den fazla sahnelediği "Açık Konuşuyorum" adlı tek kişilik gösterisine, hayatındaki deneyimlerden yeni örnekler ekleyerek "Komik Olan Ben Değilim" ismiyle devam ediyor.

Haldun Dormen Sahnesi, Muammer Karaca Sahnesi, Erol Günaydın Sahnesi, Old City Comedy Club, Tiyatro Prizma Sahnesi gibi pek çok yerde izleyicisiyle buluşan İşçiler, kendine özgü hikayeleri ve samimi anlatım tarzıyla dikkati çekiyor.

2009 yılında Edirne- Keşan'da katıldığı bir stand-up yarışmasında birinci olarak meslek hayatına adım atan komedyen, gösterilerinde hem kendisini izleyenlerden hem de sahne sanatlarına uzun yıllar harcamış popüler isimlerden de ilham alıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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