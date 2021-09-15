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Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret - Son Dakika

Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret

15.09.2021 15:55
Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret, System.String[]

Eskişehirspor teknik heyeti, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şubesi'ni ziyaret etti.

Eskişehirspor teknik heyeti, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şubesi'ni ziyaret etti. TÜFAD Şube Başkanı Ahmet Bingöl ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cem Karaca ve ekibi Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği yönetimini dernek binasında ziyaret etti. Ziyarette Cem Karaca'ya zorlu görevinde başarılar dileyerek konuşmasına başlayan TÜFAD Şube Başkanı Ahmet Bingöl, "Bizim için Eskişehirspor'un hangi ligde olduğu önemli değil. Her zaman size ve Eskişehirspor'a destek vermeye devam edeceğiz. Eskişehirspor'un teknik direktörü nereden olursa olsun desteği vermeye hazırız. Siz bizim misafirimizsiniz. Eskişehirspor iki maçta sürpriz sonuçlar aldı. Bu sonuçların devamının gelmesi tek arzumuz. Ortaya konan mücadele gelecek adına umut veriyor" dedi.

TÜFAD'ın daveti için teşekkür eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Cem Karaca, sezon başı "Biz olmak" mottosu ile yola çıktıklarını aktararak, "Futbolcular inanıyor. Sezon 'Başı kötü futbol oynayabiliriz ancak savaşacağız, mücadele edeceğiz' demiştim. İki maçta bu söylediklerim tuttu. Şanlıurfaspor maçında daha net olarak gördük. Bazı futbolcularımın vücudunun farklı yerlerinde kanamalar vardı" dedi.

Futbolcuların yeteneklerinin belli olduğunu kaydeden Karaca, "Geliştirmeleri için çabalıyoruz. Taraftarımız son maçta inanılmaz bir destek verdi. Futbolcularımızın performanslarına yüzde 30'luk bir katkı sağladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Sonuç gelince de çocuklar zevk alıyor. Antrenmanlara doymuyorlar. Kaptanımız Sezgin adeta 4'üncü baharını yaşıyor. Ondan çok memnunuz, bize katkısı oldukça fazla" şeklide konuştu.

Ziyaret sonrası TÜFAD Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Eskişehirspor Teknik Direktörü Cem Karaca'ya Milli Takım forması hediye etti. - ESKİŞEHİR

Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret
Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret

Eskişehirspor, Cem Karaca, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret - Son Dakika
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