Son Dakika Haberleri: Cem Karaca, Şarkılarıyla Anıldı

Cem Karaca, Şarkılarıyla Anıldı

48 dakika önce

Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca, doğumunun 74'üncü yılında Grand Pera Emek Sahnesi'nde anıldı.

Cem Karaca, Şarkılarıyla Anıldı, System.String[]
Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca, doğumunun 74'üncü yılında Grand Pera Emek Sahnesi'nde anıldı.

Anadolu rock müziğinin kurucuları arasında yer alan Cem Karaca'nın unutulmaz şarkıları, besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen yönetimindeki Senforock Orkestrası eşliğinde yeniden sevenleriyle buluştu.

Besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen'in senfonik rock projesi olan Senforock Orkestrası eşliğinde Cem Karaca, dillere pelesenk olan efsane şarkılarıyla anıldı.

Senforock Orkestrası, iki saate yakın süren konserde, Anadolu rock müziğinin, "Dönence", "Arap Saçı" ve "Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş" gibi unutulmaz eserlerinin yanı sıra Cem Karaca'nın "Islak Islak", "Resimdeki Gözyaşları", "Tamirci Çırağı", "Sen de Başını Alıp Gitme" ve "Bu Son Olsun" şarkılarını çaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:48 Kaynak: AA

Grand Pera Emek Sahnesi, Cem Karaca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyasi Parti Bayraklarıyla Türk Bayrakları Çöpe Atıldı Büyük Göç Başladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 23:36:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cem Karaca, Şarkılarıyla Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]