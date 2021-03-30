Cem Karas: Pınar Karşıyaka iyi yerde

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 mağlubiyetle haftalardır yer aldığı ikinci sıradaki yerini Fenerbahçe Beko'ya kaptıran, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8'li Final yarışını sürdüren Pınar Karşıyaka'da Basketbol Şube Başkanı Cem Karas, takımın şu anda bulunduğu konumun çok değerli olduğuna dikkat çekti. Kulüpte bu sezon başında şube başkanı olarak görev almaya başlayan Karas, ödemelerde yaşanan sıkıntı nedeniyle kısa bir süre önce yaşanan oyuncuların idman boykotunun ardından kulübün bu sezon içerisinde bulunduğu noktanın çok değerli bir yerde olduğunu söyledi. Cem Karas, oyuncuların antrenman boykotu konusunun geride kaldığını, herkesin imkanlarını sonuna kadar zorlaması gerektiğini belirtti.

Karas, boykot kararı ile ilgili, "Tüm kulüplerde olduğu gibi pandemi etkisiyle ulaşamadığımız bir kısım gelir olduğu malum. Bu sebepten dolayı sezon başından bu yana dönem dönem ödemelerde kısa süreli de olsa gecikmeler yaşadık. Ocak ayında da ödeme planlarını oyuncular ve tüm ekiple istişare ederek revize etme kararı aldık. Geçtiğimiz ay yine yaşanan benzer gecikmede oyuncular böyle bir tepki gösterdiler. Olabilir, saygı duymak gerekirdi ancak konunun basına servis edildiği düşüncesi herkesi gerdi. Konu olduğundan fazla büyüdü ve gündemde yer aldı" diye konuştu.