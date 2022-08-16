Cem Mumcu kimdir? Cem Mumcu kaç yaşında, nereli? Cem Mumcu hayatı ve biyografisi nedir? - Son Dakika
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Cem Mumcu kimdir? Cem Mumcu kaç yaşında, nereli? Cem Mumcu hayatı ve biyografisi nedir?

16.08.2022 18:56
Cem Mumcu kimdir? Cem Mumcu kaç yaşında, nereli? Cem Mumcu hayatı ve biyografisi nedir?

Bireysel çalışmalarında Analitik Yönelimli Varoluşçu Terapi yöntemini uygulayan Cem Mumcu'nun hayatı merak edildi. Peki, Cem Mumcu kimdir? Cem Mumcu kaç yaşında, nereli? Cem Mumcu hayatı ve biyografisi nedir?

Dizüstü Edebiyat ve Üç Günlük Dünya Edebiyatı projeleriyle Türk yayıncılık sektörüne yepyeni kitap kategorileri ve çok okunan yazarlar kazandıran Cem Mumcu kimdir? Cem Mumcu kaç yaşında, nereli? Cem Mumcu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEM MUMCU KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Aralık 1966

(55yaşında)

Akçaabat

Bireysel çalışmalarında Analitik Yönelimli Varoluşçu Terapi yöntemini uygulamaktadır.

Conflict Management, Etkileşim Grupları; Gruplardaki Yapısal Sorunları Tanımlama ve Çözüm konularında çalışmaktadır. Birçok şirket ve kuruma danışmanlık hizmeti, eğitim ve konferanslar vermektedir.

Artistik Yaratıcılık ve Duygudurum (mood) konusunda bilimsel araştırmalar yaptı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sanat Psikolojisi ve Artistik Yaratıcılık dersi verdi.

Halen Genel Yayın Yönetmenliği'ni sürdürdüğü Okuyan Us Yayınevi 4 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde 1997 yılında kurdu. Okuyan Us, Türk okuyucuyu psikiyatri/psikoloji alanının en başarılı eserleriyle buluşturan yayınevi olma özelliğini sürdürmektedir. Aynı zamanda, Dizüstü Edebiyat ve Üç Günlük Dünya Edebiyatı projeleriyle Türk yayıncılık sektörüne yepyeni kitap kategorileri ve çok okunan yazarlar kazandırmaktadır.

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Cem Mumcu, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Cem Mumcu kimdir? Cem Mumcu kaç yaşında, nereli? Cem Mumcu hayatı ve biyografisi nedir? - Son Dakika


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