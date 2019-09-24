Son Dakika Haberleri: Cem Özdemir Yeşiller Meclis Grubu Başkanı seçilemedi
Son Dakika Dünya Haber

Cem Özdemir Yeşiller Meclis Grubu Başkanı seçilemedi

1 saat önce

Yeşiller eski eş genel başkanı Cem Özdemir partisinin meclis grup eş başkanlığı için düzenlenen seçimi kazanamadı.

Cem Özdemir Yeşiller Meclis Grubu Başkanı seçilemedi, System.String[]

Yeşiller eski eş genel başkanı Cem Özdemir partisinin meclis grup eş başkanlığı için düzenlenen seçimi kazanamadı. Almanya'da Yeşiller partisi milletvekili ve eski eş genel başkanı Cem Özdemir, partisinin meclis grubu eş başkanlığı seçimini kazanamadı. Eş meclis grubu başkanlığı seçimine Bremen milletvekili Kirsten Kappert-Gonther ile birlikte katılan Özdemir, Anton Hofreiter ve Katrin Göring-Eckardt karşısında başarılı olamadı. Meclis grubu başkanlığına ikinci kez aday olan mevcut eşbaşkanlar Hofreiter ve Göring Eckardt yeniden seçildi. İkili bu görevi 2013'ten beri sürdürüyor.


Başkent Berlin'de yapılan seçimlerde Cem Özdemir 27 oy alırken, rakibi Hofreiter 39 oy almayı başardı. Hofreiter'le birlikte başkanlık görevine yeniden seçilen Katrin Göring-Eckardt 41 oy alirken Özdemir'le birlikte aday olan Kirsten Kappert-Gonther ise 19 oyda kaldı.


67 milletvekili oy kullandı


53 yaşındaki Özdemir, dokuz yıldan daha uzun süre partinin genel başkanlığını yaptı. Yeşiller'in en tanınan simaları arasında yer alan Türk kökenli politikacının iki hafta önce meclis grubu eşbaşkanlığına aday olduğunu açıklaması şaşkınlıkla karşılanmıştı. Ancak partiye yakın isimler seçimlerde Özdemir'in şansının olmadığını dile getirmişlerdi. Seçimlerde partiyi Federal Meclis'te temsil eden 67 milletvekili oy kullandı.


Parti eş genel başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ise, Özdemir'in adaylığı konusunda tarafsız bir tavır sergiledi. Eş genel başkanlar Pazar günü yayınladıkları mesajda, "Bu konuda milletvekilleri iyi bir demokratik yarış içerisinde kararlarını vereceklerdir" yorumunu yapmışlardı.


Milletvekili, Cem Özdemir, Almanya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa, Almanya ve İngiltere, Suudi petrol tesislerine yapılan saldırı için İran'ı sorumlu tuttu
Erdoğan ve Merkel, New York'ta Güvenli Bölge'yi görüştü Grosskreutz, Türkspor Dortmund'un başına getirildi Prens Harry'nin eşi Meghan Markle cami ziyareti için başörtü taktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 23:59:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cem Özdemir Yeşiller Meclis Grubu Başkanı seçilemedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]