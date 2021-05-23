Cem Özer: İçine kapanık ve çekingendim - Son Dakika

Cem Özer: İçine kapanık ve çekingendim

23.05.2021 07:58
Cem Özer: İçine kapanık ve çekingendim, System.String[]

Oyuncu Cem Özer, Hülya Koçyiğit'in TRT 2 ekranlarında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programının konuğu oldu.

Oyuncu Cem Özer, Hülya Koçyiğit'in TRT 2 ekranlarında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programının konuğu oldu. Özer, bir dönemin en ünlü talk show programı "Laf Lafı Açıyor"un hayatını nasıl değiştirdiğini şöyle anlattı:

"Bu programı yapana kadar hoş sohbet bir adam değildim. Müjdat Gezen ve Cenk Koray'la kabare yapıyorduk. Onlardan ayrıldım ve kendi başıma bir şey yapmaya karar verdim. Tek başıma 6 gün boyunca sahneye çıktım. Gelenlerle sahnede biraz sohbet edip, onlara şarkı söyletirdim.

Hafif ukala oldum

Bir gün Adem Gürses beni aradı ve televizyon işi teklif etti. Ben, sit-com yapmak istiyordum. Fakat 'Biz sana talk show yaptıracağız' dediler. Ağzımdan kerpetenle laf çıkardı. Cem Özer olarak içine kapanık ve çekingen bir adamdım. Kendime 'Madem iyi bir oyuncusun, kendine bir talk show karakteri yarat ve bunu oyna' dedim. ve hafif ukala oldum. Yoksa ezilirdim ve beni mahvederlerdi."

Cem Özer: İçine kapanık ve çekingendim

İçimden Kumkapılı Cem çıkar

Cem Özer, haksızlığa sessiz kalamadığını dile getirdi: "Eğer bulunduğum ortamda biri ukalalık yapar, masaya egosunu koyarsa, ben de kendi egomu çıkarır koyarım. 'Arkadaş benim egom daha büyük, kusura bakma' diye. Hiç kimsenin bilerek, isteyerek hakkını yemem ama hakkımı da yedirtmem. Yiyenin gırtlağına çökerim. Beni çok da pamuk, hamur zannetmesinler. Kadife eldivenin içinde demir yumruğum. Orada da içimden Kumkapılı Cem çıkar."

Cem Özer: İçine kapanık ve çekingendim

Hülya Koçyiğit, Cem Özer, Trt 2, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cem Özer: İçine kapanık ve çekingendim - Son Dakika Magazin


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