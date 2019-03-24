Son Dakika Haberleri: Cem Parlak'dan Rant Tepkisi

Cem Parlak'dan Rant Tepkisi

33 dakika önce

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı konuşmasında, "Yeşilyurt Belediyesinde rantçılara göz açtırmayacağız ve bunlarla mücadele edeceğiz" dedi.

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İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı konuşmasında, "Yeşilyurt Belediyesinde rantçılara göz açtırmayacağız ve bunlarla mücadele edeceğiz" dedi.

Başkan Adayı Cem Parlak Cumhuriyet Örnek Köy Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Parlak, belediyelerin rant kurumlarına çevrilmesine göz yummayacaklarını söyledi. Parlak, "Yeşilyurt Belediyesinde rantçılara göz açtırmayacağız ve bunlarla mücadele edeceğiz. Çiftçiye tarımda, hayvancıkta destek vereceğiz, göreve geldiğimiz takdirde her kesime eşit şekilde hizmet gidecek. Birilerinin değil her kesin Belediye Başkanı olacağız. 17 yıldır iktidarda olan Yeşilyurt Belediyesinin yapmış olduğu bir tane hizmeti bana söyleyebilir misiniz? Cumhuriyet Örnek Köy Mahallesinde yol kaldırım, su tarım sağlık ocağı sosyal tesis hiçbir hizmet gitmemiş. Seçimlerde bile gelmeyenler nasıl sizden oy isteyecekler? Bunu gelince yüzlerine karşı söyleyin. Ben Yeşilyurt'un evladıyım sizlerin kardeşi abisi yeğeniyim sizden birisiyim oylarınıza talibim, Cumhuriyet Örnek Köy Mahallemizi kararını çoktan vermiş. 31 Mart sabahı sandık başına giderek rantçılara ve seçimlerde birileri tarafından uzaktan kumanda adaylarına cevap verecekler ve sandıkta onları gömecekler" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:39 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt, Cem Parlak, Güncel
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