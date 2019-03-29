Cem Parlak'tan Yetimler Derneğine Ziyaret

31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak ve beraberindeki heyet, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak ve beraberindeki heyet, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak, çalışmalar hakkında bilgiler vererek "Yetimlerimiz bizim için önemli, destek veren hayırsever iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Çolak, Pazar günü yapılacak olan seçimlerde başkan adayı Parlak'a başarılar diledi. Başkan Adayı Parlak ise Yetimler Derneğinin Malatya'da önemli faaliyetler yürüttüğünü dile getirerek, "Yetimlerimize sahip çıkıyorsunuz. Malatyalı olan herkesin Yetimler Derneğine sahip çıkması gerekiyor. Çalışmalarınızdan dolayı sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum. Yetimler Kervanın ne kadar güzel çalıştığını biliyoruz. Başkanımız İhsan Çolak'a, dernek çalışmaları hakkında vermiş olduğu bilginden dolayı teşekkür ediyorum. Yetim sevindirmek çok güzel bir duygu, bundan sonra bizlerde tam destek vereceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

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