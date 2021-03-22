Cem Seyhan'ın adı 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak - Son Dakika

Cem Seyhan'ın adı 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak

22.03.2021 15:05
Cem Seyhan'ın adı 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Uğur Seyhan arasında '112 Acil Sağlık İstasyonu' yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Uğur Seyhan arasında '112 Acil Sağlık İstasyonu' yapımına ilişkin protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği alana yapılacak istasyona korona virüse yenik düşen Uğur Seyhan'ın eşi Eczacı Cem Seyhan'ın ismi verilecek.

Korona virüse yenik düşen Eczacı Cem Seyhan'ın anısına eşi Uğur Seyhan ile ailesi tarafından yaptırılacak 112 Acil Sağlık istasyonu yapımına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Uğur Seyhan arasında protokol imzalandı. Başkan Büyükkılıç, makamında düzenlenen protokol imzasının ardından yaptığı açıklamada, "Şehrimize sosyal, kültürel yönüyle zenginlik kazandırıp, her türlü konuda sağduyulu hareket eden rahmetli Cem Seyhan Bey'i bir kez daha hayırla yad ediyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, hayırsever Seyhan ailesi ile işbirliği halinde çalışma yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kıymetli eşleri ve yavrularının bir bakıma Kayseri'mize hayırsever mührünü vurma anlayışı içerisinde 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışmasını yapmak istediler ve bizlerle iş birliği halinde bir çalışma gündeme geldi. Biz de şehrimizin ihtiyacı olan yerde Sağlık Müdürlüğümüzle de görüşerek, onlara yer gösterdik. Gerekli çalışmaları yaptık, protokolü imzaladık. İnşallah Cem Seyhan adını taşıyan bu 112 Acil Sağlık İstasyonu şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırsever hanımefendi Uğur Hanım'ı ve kıymetli evlatlarını hem tebrik ediyor, hem de onlara teşekkür ediyoruz."

Hayırsever Seyhan ise eşi Cem Seyhan'ı Kovid-19 nedeniyle kaybettiklerini belirerek, "Kendisi eczacıydı. Mesleğine aşık olan birisiydi. Mesleğini çok duyarlı olarak yapardı. Dolayısıyla onun adını yaşatacak böyle bir sağlık istasyonu yapılmasının ayrı bir önemi var. Biz bu nedenle, böyle bir hatırasını yaşatacak olaya vesile olan bakanlığa, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, belediyeye tahsis ettiği yer ile ilgili tüm çalışanlarına, yani herkese çok teşekkür ediyorum. Oğlumun burada çok ciddi çabaları katkısı oldu, çocuklarım adına katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur. Kayseri'de güzel bir çalışmaya örnek olur. Eşimin mesleği ile ilgili anısını, hatırasını yaşatacak güzel bir örnek olur" diye konuştu.

112 Acil Sağlık İstasyonu, 6 ay içerisinde yapımı tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecek. - KAYSERİ

Cem Seyhan'ın adı 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak
Cem Seyhan'ın adı 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak
Cem Seyhan'ın adı 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak
Cem Seyhan'ın adı 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak
Cem Seyhan'ın adı 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak

Memduh Büyükkılıç, 112 Acil, Kayseri, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cem Seyhan'ın adı 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak - Son Dakika


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