Son Dakika Haberleri: Cem Uzan TMSF'ye karşı 5. kez kazandı: Fransız temyiz mahkemesi 38 bin belgenin imhasını istedi

Cem Uzan TMSF'ye karşı 5. kez kazandı: Fransız temyiz mahkemesi 38 bin belgenin imhasını istedi

10 saat önce

Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan TMSF'ye karşı üst üste 5. kez dava kazandı. Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi

Cem Uzan TMSF'ye karşı 5. kez kazandı: Fransız temyiz mahkemesi 38 bin belgenin imhasını istedi, System.String[]
Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan TMSF'ye karşı üst üste 5. kez dava kazandı. Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi.

Temyiz Mahkemesi, Uzan'ın bilgisayarlarında ve cep telefonlarında bulunan belgelerin alınması için TMSF'nin yetkililere sunduğu 'anahtar kelime' listesindeki yüzlerce sözcüğün dosyalara el konulmasında kullanılamayacağına karar verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:23 
Fransa, Cem Uzan, Dünya
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