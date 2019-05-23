Cem Uzan TMSF'ye karşı 5. kez kazandı: Fransız temyiz mahkemesi 38 bin belgenin imhasını istedi
10 saat önce
Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan TMSF'ye karşı üst üste 5. kez dava kazandı. Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:23
'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan
TMSF'ye karşı üst üste 5. kez dava kazandı. Paris
Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi.
Temyiz Mahkemesi, Uzan'ın bilgisayarlarında ve cep telefonlarında bulunan belgelerin alınması için TMSF'nin yetkililere sunduğu 'anahtar kelime' listesindeki yüzlerce sözcüğün dosyalara el konulmasında kullanılamayacağına karar verdi.
102 Yaşındaki Kadın, 92 Yaşındaki Oda Arkadaşını Vahşice Öldürdü
İş Adamını Battaniyeye Sararak Kaçıranların Görüntülerine Ulaşıldı
Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Otomobilin Çarpma Anı Kamerada
Nagehan Alçı, AYM'nin Osman Kavala Kararına Ateş Püskürdü: Okurlarımdan Özür Diliyorum, Yanılmışım