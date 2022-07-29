Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

29.07.2022 13:06
Edirne'den kısa kısa

Cem Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Kaçan ve beraberindekiler, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Cem Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Kaçan ve beraberindekiler, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette vakfın faaliyet ve etkinlikleri konularında görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Cem Vakfı heyetine ziyaretlerinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de eşlik etti.

Bu arada İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan Köyü Muhtarı Güven Arslan, Kocahıdır Köyü Muhtarı Rüstem Önal ve Koyuntepe Köyü Muhtarı Ömer Kayhan, Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Kırbıyık, muhtarların talep ve sıkıntılarını dinleyerek, köylerde yapılabilecek çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Girişimci kadınlardan Kaymakam Kaymakçı'ya ziyaret

Küpdere Köyü Kadın Girişimciler Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Kaymakam Cafer Kaymakçı'yı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kooperatifin çalışmalarıyla gelecek dönemde yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakçı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın kadın kooperatiflerine büyük önem verdiğini ve desteklerini esirgemediğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakçı, girişimci kadınlara çalışmalarında başarı diledi.

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Kaynak: AA

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