Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor (2) - Son Dakika
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Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor (2)

29.07.2022 14:35

CEM YARIM KİLO ALDI, KAN DEĞERLERİ DÜZELDİ?Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, 5 gündür tedavi gören Cem Muhammet'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

CEM YARIM KİLO ALDI, KAN DEĞERLERİ DÜZELDİ

? Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, 5 gündür tedavi gören Cem Muhammet'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Çete, "Yakın bir takiple psikiyatrik tedavisi de devam ediyor. Buraya geldiğinde tekerlekli sandalyedeydi. Kan elektrolitlerinde bozukluklar ve ciddi kas kaybı vardı. Onlarla ilgili olumlu yönlerde düzelmeler var. Şu anda elektrolit bozukluğu yok, kan değerlerinin hepsi düzeldi. Yatışından beri toplam 500 gram kadar kilo alımı var. Artık desteksiz olarak tek başına, kısa süreli mesafeler de olsa yürümeye başladı. Bunlar oldukça olumlu gelişmeler. Şu an her şey yolunda gidiyor" dedi.Hem fiziksel hem biyokimyasal hem de psikolojik açıdan tedavi sürecinin sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Çete, "Elektrolit dediğimiz aslında sodyum, fosfat, kalsiyum gibi minareller. Beslenme bozukluğu olan çocuklarda bu elektrolit anormallikleri sık görüyoruz. Geldiğinde hem fosfatında hem de kalsiyumunda ciddi sorunlar vardı. Bunlar hepsi normal düzeye ulaştı" diye konuştu.

Aslı DURAN/ANTALYA,


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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Yıldıray Çete, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor (2) - Son Dakika
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