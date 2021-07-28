Cem Yiğit Üzümoğlu, Atina'da sahneye çıktı - Son Dakika

Daha önce de "Selanik Tiyatro Festivali"nde sahne alma fırsatı bulan Üzümoğlu, bu kez "The Republic of Baklava" (Baklava Cumhuriyeti) oyunu için Atina'ya gitti. Oyunun yönetmeni Anestis Azas ve Atina & Epidaurus Tiyatro Festivali'nin davetlisi olarak festivale katılan Üzümoğlu, iki ay süren prova sürecinin ardından sahneye çıktı.

Yunanca ve İngilizce olarak sahnelenen oyununun prova süreçleri için iki aydır Atina'da olan Üzümoğlu; "Oyunun metni, provalarla eş zamanlı olarak oluşturuldu. Yazılan her bir sahne biz oyuncular tarafından tekrar tekrar oynanarak bir nevi laboratuvar çalışmasına döndürüldü ve metin her gün tekrar yazıldı dedi.

"Muazzam bir oyuncu ekibimiz var, inanılmaz güzel insanlar ve büyük sanatçılar… Burada olmak evden uzak olmamak demek, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Pek çok kere geldiğim ve bildiğim bir şehir olduğu ve sadece güzel insanlarla karşılaştığım, pek çok güzel an yaşadığım için çok mutlu hissediyorum. Atina Tiyatro Festivalinde oyun oynadım, daha ne isteyebilirim ki. Belki bir de Epidaurus Antik Tiyatrosunda oyun oynarsam o zaman daha da mutlu olabilirim." diyen Üzümoğlu, rol arkadaşları Katerina Mavrogeorgi, George Katsis ve Gary Salomon'a teşekkür etti.