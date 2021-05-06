Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu

Son günlerde sosyal medyada '#20yaşchallenge' etiketi ile dünya çapında yoğun ilgi gören akıma Türk ünlüler de kayıtsız kalmadı. 45 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Günsür, Instagram hesabından '22' notu ile 1997 yılında fotoğrafçı Bennu Gerede'nin çektiği bir pozunu paylaştı.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Mehmet Günsür'ün fotoğrafı, görenleri hayrete düşürdü. Çok sayıda yorum ve 85 binden fazla beğeni alan kareye, yorum yazanlardan biri de Cem Yılmaz oldu. Usta komedyen, ünlü oyuncuya gülücük emojisiyle birlikte "Memo! Bu altı ay önce be kardeşim. Atma:)" notunu yazdı.